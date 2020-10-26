Комитет избирателей Украины счел провальным всеукраинский опрос

Инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским всеукраинский опрос по важным для страны темам «реально провалился», заявили в Комитете избирателей Украины.

«Эксперимент с президентским опросом реально провалился. Во-первых, он привел к ряду конфликтов в день выборов. Во-вторых, он стал достаточно серьезным ударом для последней недели перед днем голосования», – цитирует «Интерфакс» главу КИУ Алексея Кошеля.

Он пояснил, что в последнюю неделю перед голосованием должны были проходить частичные дискуссии, программы, стратегии, привлечение внимания к проблемам общества.

«А президентский опрос полностью изменил акцент избирательной кампании, и, по нашему мнению, достаточно существенно повлиял на качество выборов и содержательную сторону в последнюю неделю кампании», – подчеркнул Кошель.

Глава КИУ призвал в дальнейшем отказаться от подобных экспериментов и как можно быстрее разработать и принять закон о местных референдумах.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в день выборов в органы местного самоуправления 25 октября инициировал проведение всеукраинского опроса по важным для страны темам. Большинство участников опроса в рамках местных выборов на Украине поддержали сокращение числа депутатов Верховной рады с 450 до 300, легализацию каннабиса и введение пожизненного заключения для коррупционеров, свидетельствуют данные exit poll социологической группы «Рейтинг».