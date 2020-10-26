Орешкин озвучил условия для новых выплат россиянам

Переходить к инструменту «вертолетных денег» можно только после того, как стандартные меры экономической политики будут исчерпаны, заявил помощник президента Максим Орешкин в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на телеканале «Россия-1».

«Переходить к, скажем так, вертолетным деньгам в широком смысле этого слова необходимо после того, как все стандартные меры экономической политики исчерпаны. Россия относится к тем странам, где пока еще стандартные меры экономического стимулирования нужно пройти перед тем, как даже в принципе начинать разговор о нестандартных мерах», – заявил он, передает ТАСС.

Помощник президента назвал себя ярым сторонником идеи осуществления выплат семьям с детьми. «Да, действительно, многие были против него, но президент, понимая ситуацию, понимая аргументы, которые мы давали за эти выплаты, он принял это решение. Эти выплаты были своевременны, они пришли семьям ровно в тот момент, когда закрытие экономики уже начало заканчиваться и как раз когда требовалась поддержка для того, чтобы поддержать расходы семей, чтобы они сильно не проваливались», – заявил он.

По словам Орешкина, в июле-августе очень хорошо восстанавливались розничные продажи, внутренний спрос в экономике. Сейчас же этот эффект сходит на нет, подчеркнул он. При этом помощник президента выразил мнение, что Россия сможет избежать такой тяжелой ситуации, как была во втором квартале. «Это в том числе связано с тем прогрессом, которого добилась российская медицина», – подчеркнул он.

Весной министр финансов Антон Силуанов назвал условие, при котором Россия могла бы запустить эмиссию и начать раздавать «вертолетные деньги» напрямую населению. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также назвала негативные последствия включения печатного станка для раздачи денег населению.

Термин «вертолетные деньги», или «деньги с вертолета», родился из работы американского экономиста Милтона Фридмана 1969 года. Он тогда сравнил прямые выплаты государством определенных сумм всему населению с разбрасыванием купюр с вертолета. Целый ряд стран такую меру поддержки из-за коронавируса сейчас реализует, в частности США и Япония.