Россиян предупредили о предстоящем главном «сражении» с коронавирусом

Главное сражение в борьбе с коронавирусом еще впереди, предупредил главный врач Центральной клинической больницы с поликлиникой управделами президента Николай Витько.

«Безусловно, мы выиграли этот бой, но эта награда пока только аванс, потому что основное сражение еще впереди, и пожелаем нам всем успехов в этой борьбе», – передает РИА «Новости» слова Витько на церемонии вручения госнаград медицинским работникам.

Ранее Рроссийский Центр мониторинга биологических рисков подсчитал, что полностью пандемия коронавируса в России закончится в декабре 2021 года.

Напомним, за минувшие сутки в России выявили 15 тыс. 971 случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания. Также за сутки зафиксировано 290 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 25 тыс. 242 человека.

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