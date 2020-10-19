Обновление Windows 10 вывело компьютеры из строя

Октябрьские обновления для компьютеров, работающих на Windows 10, принесли различные ошибки и баги, вплоть до полного краха системы. На массовые жалобы пользователей обратил внимание портал TechRadar.

Речь идет об обновлениях KB4579311 и KB4577671, которые Microsoft начал распространять 13 октября. Они несли в себе исправления нескольких ошибок и уязвимостей, выявленных ранее, передает РИА «Новости».

Пользователи, которые пытались установить апдейт, увидели сообщения об ошибках. Попытки повторно загрузить обновление не сработали. Некоторые отделались лишь сообщениями об ошибке при установке. Но вот ряд пользователей встретились с различными проблемами – от проблем со звуком до полного краха системы («синий экран смерти»).

В самом Microsoft сейчас не рекомендуют устанавливать эти обновления и обещают разобраться в чем причина сбоя.

В сентябре Microsoft признала существование новых проблем в Windows 10, которые начались после последнего обновления операционной системы. Обновление KB4571756 от 8 сентября у некоторых пользователей вызывало неполадки с компонентами ОС, сбои в «Пуске» и «синие экраны смерти» (БСОД).