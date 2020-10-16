Шнуров отказался от выступлений

Музыкант, певец Сергей Шнуров заявил, что пока не планирует выступать на сцене. Также он закроет свою страницу в Instagram.

«Пока нет. Я не выступаю. И знаете, как-то совершенно не тянет меня на сцену. Видимо, нет у меня такой зависимости», – ответил Шнуров в эфире радиостанции Business FM на вопрос о том, ждать ли поклонникам его выступлений, передает ТАСС.

Кроме того, Шнуров сообщил, что закроет в конце года свою страницу в Instagram, на которую подписаны 5,8 млн человек. «Это личное отношение. Это не потому, что это некий тренд. Просто я сейчас так вижу себя, без каких-то навязанных социальных связей», – пояснил он.

На своей странице в Instagram Шнуров часто публиковал стихотворные комментарии к злободневным темам. Так, в начале сентября он посвятил стихотворение актеру Михаилу Ефремову, которого суд приговорил к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП.

В июне Шнуров стал генпродюсером RTVI. Предложение Шнурову сделал владелец телеканала Микаель Исраелян. А в июле Шнуров стал сопредседателем «Партии роста».