Песков посоветовал на читать в западных СМИ «ерунду о российских агентах»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал журналистам не читать публикуемую западными средствами массовой информации ерунду о якобы агентах российских спецслужб.

Пескова попросили прокомментировать сообщение американских СМИ о том, что депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач якобы был российским агентом.

Такие сообщения появились после того, как парламентарий обнародовал записи телефонных переговоров, на которых, как он утверждает, экс-президент Украины Петр Порошенко общается с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом, и которые подтверждают вмешательство США во внутренние дела Украины.

Песков сказал, что не в курсе публикаций о Деркаче. Разговор на эту тему пресс-секретарь главы государства продолжил в ироничном тоне и задался вопросом, «почему только его (Деркача) называют агентом». «Обращайтесь, пожалуйста, в российские спецслужбы, а еще лучше – не читайте такую ерунду в газетах», – рекомендовал представитель Кремля, передает ТАСС.

Между тем, в сентябре Национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к увольнению Виктора Шокина с поста генпрокурора, защита Шокина намерена обжаловать это решение.