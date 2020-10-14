Рогозин оценил рекордный полет к МКС фразой из Гоголя

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин охарактеризовал рекордную по скорости доставку экипажа на Международную космическую станцию пилотируемым кораблем «Союз МС-17» цитатой из «Мертвых душ», трансляция переговоров с экипажем велась на сайте госкорпорации.

Корабль «Союз МС-17» был запущен в среду с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1а» и через рекордные 3 часа 3 минуты причалил к МКС. В составе экипажа корабля россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс.

«Поздравляем вас с успешной стыковкой. Молодцы, что так быстро долетели. Какой русский не любит быстрой езды, как говорится», – передает РИА «Новости» слова Рогозина экипажу «Союза МС-17».

В ответ командир экипажа Рыжиков заявил, что корабль отличный, и поблагодарил всех, кто принимал участие в разработке и разрешении использования быстрой схемы «не только для русских, но и для наших коллег».

«То есть препятствий для того, чтобы использовать сверхкороткую схему, вы не видите?» – поинтересовался Рогозин у Рыжикова.

Космонавт ответил, что «схема отличная, экипаж чувствует себя хорошо», и назвал ее наиболее оптимальной в данных условиях.

Планируется, что через 1,5 часа будут открыты переходные люки между кораблем «Союз МС-17» и станцией и вновь прибывшие присоединятся к россиянам Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру, а также американцу Кристоферу Кэссиди.

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 8.45 мск. Через несколько минут корабль отделился от третьей ступени ракеты и начал самостоятельный полет к МКС. Стыковка произошла в 11.48 мск.

Позднее «Союз МС-17» с экипажем из двух россиян и американки пристыковался к Международной космической станции, полет занял рекордно короткие три часа и три минуты.

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