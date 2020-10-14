В поликлинику в Екатеринбурге бросили «коктейль Молотова»

Ночью в среду в Екатеринбурге неизвестные подожгли третью поликлинику Центральной городской клинической больницы №6. По предварительной информации, злоумышленники кинули в дверь медицинского учреждения бутылку с зажигательной смесью.

«Сегодня ночью в дверь поликлиники на Саперов кинули бутылку с зажигательной смесью. По запаху в бутылке находился либо бензин, либо ацетон», – сообщил источник Ura.RU. В результате загорелась входная дверь поликлиники. Охранники медицинского учреждения оперативно ее потушили.

В медицинской среде рассказали, что уже известна возможная причина инцидента. Таким образом поликлинике могут мстить горожане, не сумевшие получить своевременную медицинскую помощь из-за перегрузки городской системы здравоохранения.

В ГУ МВД по Свердловской области подтвердили информацию о произошедшем.

«Пока сложно сказать, кому и чем могло насолить медицинское учреждение. На место происшествия выезжали сотрудники территориального отдела полиции города. Факт преступления зафиксирован, в настоящее время проводится процессуальная проверка», – сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.