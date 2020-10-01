Основателя «Спид-инфо» объявили в международный розыск

Основатель газеты «Спид-инфо» Андрей Манн объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве, сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

«Следствие требует избрать Манну меру пресечения в виде заочного заключения под стражу. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Он объявлен в международный розыск», – сообщили ТАСС в суде.

Манн – основатель «Спид-инфо» и совладелец компании «Комплексные информационные технологии «Просвещение», которая входит в структуру издательства «Просвещение».

В марте 2019 года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом.

В 2018 году сообщалось, что работу над выпуском газеты «СПИД-инфо» остановили из-за забастовки журналистов, которые жаловались на невыплату зарплаты.