Президент Ирака испугался войны с Ираном

Ирак должен избежать войны с Ираном, заявил президент Ирака Бархам Салех.

Салех выразил беспокойство в связи с тем, что Ирак может быть «втянут в очередной виток конфликта». Это «будет иметь ужасные последствия как для самого Ирака, так и для региона в целом». Президент Ирака намерен «сделать все возможное, чтобы сохранить сдержанность» и «отдалиться от грани».

По словам президента Ирака, его государству необходимо «иметь очень хорошие соседские отношения с Ираном», передает ТАСС со ссылкой на NewYorker.

«Нельзя допустить очередной войны с Ираном», – сказал Салех, добавив, что это касается и отношений с другими соседними странами.

По его мнению, нужно добиться того, чтобы «все ключевые игроки сели за стол».

Салех при этом не собирается «мириться с агрессией и атаками», «кто бы их ни проводил».

Он назвал большим горем убийство иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

В ответ на убийство американцами Сулеймани в Багдаде парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД