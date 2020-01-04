Сборная России вышла в финал молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России обыграла в овертайме команду Швеции и вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.

Встреча в Остраве завершилась со счетом 5:4 (3:2, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу россиян. Шайбы забросили Иван Морозов (4-я, 64-я минуты), Александр Хованов (6) и Егор Соколов (13, 49). У шведов отличились Расмус Сандин (1, 32), Самуэль Фагемо (15) и Нильс Лундквист (45), передает РИА «Новости».

В другом полуфинале в субботу встретятся команды Канады и Финляндии. Матч за третье место и финал пройдут в Остраве в воскресенье.

Сборная России в 14-й раз сыграет в финале молодежного чемпионата мира, россияне четырежды становились победителями первенства и девять раз завоевывали серебряные медали, передает ТАСС.

Тем временем защитник Егор Замула и нападающие Дмитрий Воронков и Григорий Денисенко признаны лучшими игроками сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею в Чехии.

Замула на текущем мировом первенстве провел шесть матчей, в которых набрал четыре (две шайбы и две результативные передачи) очка. На счету Денисенко семь (2+5) очков, Воронков также набрал семь (3+4) очков на турнире.

Молодежный чемпионат мира в Чехии завершится 5 января. Финальный матч начнется в 21.00 мск.