Автоматическая защита отключила энергоблок на Южно-Украинской АЭС

На Южно-Украинской АЭС отключился от энергосети третий энергоблок в связи со срабатыванием автоматической защиты, сообщила пресс-служба компании «Энергоатом».

«Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети действием автоматической защиты. Причины срабатывания защиты выясняются», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Уточняется, что «радиационное, противопожарное и экологическое состояние» на АЭС не изменялось и находится в пределах норм.

Сейчас работают два энергоблока АЭС суммарной мощностью 2040 МВт.

Южно-Украинская АЭС находится на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области.

Отметим, что летом 2018 года эта АЭС стала работать на американском топливе, однако в декабре 2019 года стало известно о продлении Украиной соглашения о поставках российского ядерного топлива.