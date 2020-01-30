Лексус и Вован разыграли актера Хоакина Феникса

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли голливудского актера Хоакина Феникса, исполнившего роль Джокера в одноименном фильме, поговорив с ним от имени шведской активистки Греты Тунберг и ее папы Сванте.

Как рассказал Кузнецов, роль Греты исполнила знакомая пранкеров, пожелавшая остаться неизвестной, от имени папы говорил Алексей Столяров. К разговору с «Гретой» Хоакин подключил свою невесту, американскую актрису Руни Мара.

«Я планирую запустить новую кампанию «Звезды спасут Землю», это будет моя коллаборация с известными людьми... Сейчас недостаточно говорят о правах животных в сельском хозяйстве. Этот вопрос для нас жизненно важен», – передает РИА «Новости» слова «Греты» актеру.

Феникс заверил «активистку», что они с Руни Мара готовы оказать любую возможную помощь. В ответ она рассказала актеру, что хотела бы сняться в продолжении «Джокера». Актер пообещал поговорить с режиссером, если сиквел решат снимать.

«Тунберг» также попросила Феникса рассмеяться как его герой Джокер, чтобы ей потом завидовали все друзья.

«Это непросто. Я уж и забыл, как это делается», – сказал актер, но после уговоров все же рассмеялся.

«Папа» Греты попытался повторить смех героя Хоакина, но она заметила, что он плохой актер, после чего раздались выстрелы.

«О боже мой! Это же пранк! Нас конкретно пранканули... Это было великолепно. Ребята, вы молодцы», – после небольшой паузы догадался актер. Он поблагодарил пранкеров, отметив, что теперь, «возможно, он будет заикаться».

Напомним, ранее в январе Вован и Лексус позвонили члену американского конгресса Максин Уотерс от имени экоактивистки из Швеции Греты Тунберг и попросили ее поддержать жителей острова Чунга-Чанга, где происходит «экологическая катастрофа».