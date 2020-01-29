В Бермудском треугольнике нашли пропавшее почти 100 лет назад судно

В Бермудском треугольнике археологи обнаружили торговое судно SS Cotopaxi, пропавшее почти 100 лет назад, сообщил телеканал Fox News.

Судно SS Cotopaxi вышло из порта Чарльстона в штате Южная Каролина 29 ноября 1925 года и направилось к Кубе. Через некоторое время корабль и вся команда исчезли. Поиски SS Cotopaxi стали основой для сюжета первой серии сериала «Секреты кораблекрушения» на телеканале Science Channel, сообщает РИА «Новости».

«Изучение записей страховых агентов SS Cotopaxi помогло установить ранее неизвестные факты: корабль отправлял сигналы о бедствии 1 декабря 1925 года, через два дня после выхода из порта города Чарльстона», – пояснил телеканал.

Эти данные позволили исследователям предположить, что корабль, обнаруженный 35 лет назад у побережья города Сент-Огастин в штате Флорида, и есть SS Cotopaxi.

«После дискуссий и рассмотрения всех имеющихся доказательств мы пришли к выводу, что нашли последнее пристанище SS Cotopaxi», – сообщил The Science Channel в официальном заявлении.

Бермудский треугольник располагается на западном побережье Атлантического океана между штатом Флорида, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико.

Ранее ученые британского Университета Саутгемптона выяснили причину исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике.