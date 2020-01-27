Володин передал Роухани приветствие от Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Ирана Хасаном Роухани и передал ему приветствие от российского лидера Владимира Путина, сообщает пресс-служба Госдумы.

«Состоялась встреча председателя Государственной думы Вячеслава Володина и президента ИРИ (Исламская Республика Иран) Хасана Роухани. Вячеслав Володин передал слова приветствия и самые теплые пожелания от президента России Владимира Путина», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Госдумы.

Отмечается, что Володин и Роухани обсуждали вопросы развития двусторонних отношений.

Володин в понедельник работает в Тегеране, где уже встретился с председателем Меджлиса Ирана Али Лариджани.