Газпром поставил по «Турецкому потоку» первый миллиард кубометров газа

Первый миллиард кубометров газа поставил Газпром по газопроводу «Турецкий поток», говорится в сообщении компании.

«Около 54% из этого объема доставлены на турецкий газовый рынок, порядка 46% – на турецко-болгарскую границу», – сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Газпрома.

8 января президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод «Турецкий поток» в Стамбуле.

Как было заявлено, по «Турецкому потоку» Турция будет получать по 15,7 млрд кубометров газа в год.