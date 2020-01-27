Лукашенко решил посетить парад к 75-летию Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение российского лидера Владимира Путина посетить Парад Победы в Москве 9 мая, сообщил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев.

«Мы знаем о том, что Александр Григорьевич Лукашенко принял приглашение президента России Владимира Владимировича Путина принять участие в торжествах на Красной площади 9 мая 2020 года в Москве», – сказал Мезенцев, передает РИА «Новости».

Юбилейные мероприятия по случаю празднования 75-летия Победы пройдут в российской столице 9 мая 2020 года.

В прошлом году Лукашенко не присутствовал на параде Победы в Москве, но призвал не искать в этом политики и конспирологии.

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