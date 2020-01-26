СМИ: Обама просил держать «фашиста Трампа» подальше от Белого дома

В документальном фильме, посвященном Хиллари Клинтон, упоминается, что экс-президент США Барак Обама призывал держать Дональда Трампа «подальше от Белого дома», назвав его при этом «фашистом», сообщает NBC News.

Обама так назвал Трампа во время телефонного разговора с сенатором-демократом Тимом Кейном из Вирджинии во время выборов президента страны в 2016 году. Сам Кейн рассказал, что Обама просил «держать фашиста подальше от Белого дома», имея в виду Дональда Трампа, сообщает РЕН-ТВ.

Ранее сообщалось, что Трамп разозлился на Обаму, когда тот выслал 35 российских дипломатов за три недели до инаугурации Трампа.

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