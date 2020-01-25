Иран предложил помощь Турции в связи с сильным землетрясением

Президент Ирана Хасан Роухани предложил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану помощь в связи с произошедшим землетрясением в Турции, сообщила пресс-служба Роухани.

«Иран готов предоставить любую помощь людям в районе, пострадавшем [от землетрясения]», – приводит слова Роухани в письме иранского лидера главе Турции ТАСС.

Он также добавил, что «от лица правительства и народа Ирана выражает соболезнования президенту и населению Турции».

Накануне на востоке Турции произошло сильное землетрясение, в результате которого, по последней информации, погибли не менее 29 человек, свыше 1,4 тыс. пострадали. Позднее появилось видео последствий мощных подземных толчков.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих соседних провинциях страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

В субботу президент России Владимир Путин направил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении и пожелал скорейшего выздоровления всех пострадавших.