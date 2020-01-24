Учительница в Самарской области уволилась из-за видео с танцами живота

Учительница одной из школ в Самарской области, занимающаяся восточными танцами, уволилась после того, как в Сети появилось видео, на котором она танцует танец живота в откровенном костюме.

Администрация школы после публикации видео с выступлением учительницы провела с ней разъяснительную беседу, рассказали в пресс-службе министерства образования и науки Самарской области «Интерфаксу».

Кроме того, руководство учебного заведения попросило администрацию сайта удалить видео, что «было сделано незамедлительно». На записи педагог танцевала восточный танец в соответствующем костюме на открытии одного из ночных клубов.

Отмечается, что педагог пришла работать в школу в сентябре 2019 года.

«При приеме на работу каждый учитель знакомится с правилами поведения. Педагоги-наставники рассказывают, как нужно работать с детьми и вести себя в школе, как одеваться и общаться с родителями, знакомят новых сотрудников с Кодексом этики и служебного поведения. После разговора пришли к обоюдному выводу, что подобное поведение не совместимо с педагогической деятельностью. На сегодняшний день трудовой договор с учителем расторгнут по инициативе работника», – пояснили в ведомстве.

Ранее в Санкт-Петербурге уволили учительницу за непристойности в ее личном блоге.