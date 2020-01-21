Путин собрался обсудить с общественностью Липецкой области инициативы по соцподдержке

Президент Владимир Путин в среду посетит Липецкую область, где встретится с общественностью и обсудит инициативы по соцподдержке, которые он озвучил в послании Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.

«22 января президент России Путин посетит Липецкую область, где ознакомится с объектами социальной инфраструктуры Усманского района. В ходе рабочей поездки глава государства также проведет встречу с представителями общественности, на которой будут обсуждаться инициативы по социальной поддержке граждан, озвученные в послании президента Федеральному Собранию», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Кремля.

Кроме того, в среду Путин посетит образовательный центр «Сириус» в Сочи, где проведет встречу со студентами и преподавателями.

«В преддверии Дня российского студенчества глава государства встретится со студентами ведущих отечественных университетов, показавшими высокие профессиональные и социальные достижения, а также их преподавателями и наставниками», – говорится в сообщении.

Напомним, в послании Федеральному собранию Путин озвучил в том числе новые меры социальной поддержки, которые закрепят как в Конституцию, так и в других документах.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о социальных инициативах президента, озвученных в послании.