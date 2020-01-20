По Крымскому мосту прошли первые 100 поездов

Сто пассажирских поездов прошли с момента открытия железнодорожной части моста через Керченский пролив, перевезено 85 тыс. пассажиров, сообщил инфоцентр «Крымский мост».

«Сто пассажирских поездов прошли по Крымскому мосту почти за месяц. Они перевезли на своих маршрутах 85 тысяч пассажиров», – передает РИА «Новости» сообщение инфоцентра.

Там добавили, что пик пассажиропотока пришелся на 3 января, когда по мосту проехали 2,8 тыс. человек.

«Сотым по счету стал поезд, выполняющий рейс из Севастополя в Санкт-Петербург. Он пересек Керченский пролив 19 января в 23.10 по мск», – подчеркнули в инфоцентре.

Напомним, 23 декабря 2019 года Владимир Путин открыл движение поездов по Крымскому мосту.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какое значение имеет начало железнодорожного движения по Крымскому мосту для жителей Крыма и остальных россиян, а также о том, чем теперь займутся строители Крымского моста.

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