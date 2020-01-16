Путин объяснил необходимость прописать индексацию пенсий в Конституции

Индексацию пенсий нужно прописать в Конституции для того, чтобы никто не мог отказаться от этого в пользу других приоритетов, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом сообщает ТАСС.

Накануне в послании Федеральному собранию Путин предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий, а также ввести в документ норму, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о социальном блоке послания президента.

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