Акции «Яндекса» выросли на похвале Мишустина

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум после того, как кандидат на пост главы российского правительства Михаил Мишустин на встрече с представителями партии КПРФ похвалил компанию и обещал ей поддержку.

Акции «Яндекса» в четверг утром торгуются лучше рынка и обновили исторический максимум на фоне обещаний поддержки компании Мишустиным, передает РИА «Новости».

Так, к 11.31 мск бумаги интернет-компании повышались на 3,6%. Ранее в четверг акции «Яндекса» дорожали на 6,7% – до 2869,2 рубля – нового исторического максимума. Индекс Мосбиржи при этом повышается на 0,8%.

Напомним, ранее секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в своем Telegram написал: «(Мишустин) Хвалил «Яндекс» и обещает ему поддержку».

Отвечая на вопрос журналистов, обсуждался ли состав нового правительства, Обухов сказал, что Мишустин еще сам не определился в этом вопросе.

«Аллергии» на него тоже нет, но ключевое – что голосовать «за» мы не можем», – рассказал Обухов, комментируя решение фракции КПРФ воздержаться от голосования по кандидатуре Мишустина на пост председателя российского правительства.

В среду президент Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина. Российские журналисты и блогеры прокомментировали решение главы государства.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.

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