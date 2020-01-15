Путин предложил изменить статью об ОПГ для бизнеса

Президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию сообщил, что внес на рассмотрение Госдумы поправки, убирающие «размытые нормы в части уголовного законодательства в части так называемых экономических составов».

«Уже внес в Думу и прошу поддержать поправки, которые убирают размытые нормы уголовного законодательства в части так называемых экономических составов», – заявил Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Он отметил, что «предприниматели, неоднократно обращали внимание на 210 ст. УК РФ, по которой любая компания, чьи руководители нарушили закон могла квалифицироваться как организованное преступное сообщество». По его словам, это означало, что под статью подпадали почти все сотрудники.

Теперь, подчеркнул глава государства, правоохранители «будут обязаны доказать, что организация, компания изначально умышленно создавалась под незаконные цели».

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