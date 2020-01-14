Цены на нефть колеблются на ожиданиях торговой сделки США и Китая

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром не показывают единой динамики на фоне ожидания подписания первой фазы торгового соглашения Китая и США.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,5% – до 64,23 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI осталась на уровне прошлого закрытия в 58,08 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Трейдеры ожидают подписания первой фазы торгового соглашения Китая и США на этой неделе.

Также в среду будет опубликована еженедельная статистика минэнерго США по коммерческим запасам нефти в стране. Аналитики ожидают, что за прошлую неделю показатель сократился на 0,8 млн баррелей. Неделей ранее запасы выросли на 1,2 млн баррелей. В ночь на среду будет опубликована оценка Американского института нефти по недельным запасам.