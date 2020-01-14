Наглотавшегося магнитных шариков ребенка спасли в Томске

Врачи детской больницы скорой помощи в Томске спасли трехлетнего ребенка, проглотившего 31 магнитный шарик, сообщает региональный департамент здравоохранения.

«Хирурги больницы скорой медицинской помощи № 2 с помощью фиброгастроскопии с использованием мощного магнита извлекли из желудка трехлетнего мальчика 31 магнитный шарик», – передает РИА «Новости» сообщение облздрава.

В ведомстве отметили, что родители вовремя обратились к врачам, заметив у ребенка боли в животе. Врачи пояснили, что один шарик уже проник в кишечник и в течение нескольких часов он бы соединился с магнитными шарами, которые находились в желудке, в результате чего мог возникнуть перитонит и потребовалось бы более сложное хирургическое вмешательство.

«За последние четыре года таких случаев у нас было более десяти. Это тяжелейшие операции. Нередко дети проглатывают несколько десятков таких магнитов. Если магниты слиплись, захватив кишечную стенку, то они уже не разъединятся сами. Спасет только операция. Внутри желудок и кишечник ребенка выглядят как после прострелов пулями», – рассказал главврач БСМП № 2 Андрей Караваев.

В облздраве отметили, что современные неодимовые магнитные игрушки обычно состоят из 100-200 мелких магнитных шариков, если два или более шарика попадут в желудочно-кишечный тракт, они могут сдавить между собой его отделы, что может вызвать серьезные последствия для здоровья.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД