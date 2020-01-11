Американские соцсети начали удалять записи в поддержку Сулеймани

Американская компания Facebook, повинуясь санкциям США, удаляет в одноименной социальной сети и принадлежащей ей Instagram записи в поддержку убитого командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Представитель Facebook сообщил телекомпании CNN, что компания работает «в условиях санкций США, которые в том числе касаются того, к каким организациям власти США причисляют КСИР и его командование», передает ТАСС.

По его словам, в соцсетях удаляются учетные записи лиц и организаций Ирана, подпадающих под санкции США. Аналогичная судьба постигает записи, авторы которых восхваляют фигурантов черных списков Вашингтона или же призывают обеспечить преемственность их деяний.

По данным телекомпании, Тегеран призывает население устроить бойкот Instagram и даже создают портал для приема жалоб пользователей на удаление их учетных записей.

Ранее Канада потребовала от США обосновать убийство Сулеймани.

Напомним, в ответ на убийство генерала, Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке. На этих базах находились и канадские военные. Также Иран по ошибке сбил украинский самолет, многие жертвы авиакатастрофы были гражданами Канады.

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