Политолог заявила об «абсолютно полном спектре» нарушений на выборах в Хабаровске

На выборах в Хабаровске зафиксирован абсолютно полный спектр нарушений, заявила журналистам политолог Анна Федорова.

«Выборы в Хабаровске проходят в худших традициях применения административного ресурса. К 16 часам (10.00 мск) уже зафиксированы многочисленные нарушения: выдача избирателям бюллетеней без предъявления паспорта, незаконная агитация за ЛДПР на участках, отключение света на избирательных участках, недопуск наблюдателей на участки, выездное голосование без наблюдателей. В соцсетях распространяется информация о том, что некоторые умершие избиратели уже «проголосовали». Абсолютно полный спектр всех возможных нарушений», – заявила она.

Также она отметила, что по вотсап-чатам региона распространяются картинки, «до степени смешения напоминающие рекламу ЛДПР».

«Формально это не нарушение, но мы все понимаем. На некоторых избирательных участках замечена агитационная расклейка ЛДПР – на воротах у школ, а кое-где – прямо на дверях участков (не шутка)», – написала она в Facebook, опубликовав «агитационные» изображения.

Между тем, в Хабаровском крае вновь поступают сообщение об использовании административного ресурса, вбросе бюллетеней.

«Например, в соцсетях пишут о том, что доме-интернате социальные работники оказывают давление на инвалидов. СМИ пишут о хозяйке квартиры, которая на избирательном участке обнаружила, что у нее в квартире прописаны несколько неизвестных ей людей, которые уже проглосовали. Странные порядки появились при губернаторе от ЛДПР», – заявил член рабочей группы Общественной палаты России по контролю за выборами Максим Григорьев.

Ранее уже сообщалось о нарушениях на выборах в Хабаровском крае.