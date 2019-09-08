Появились сведения о явке избирателей на выборах губернатора Сахалинской области

На выборах губернатора Сахалинской области явка избирателей на участки по состоянию на 12.00 составила 15,36%, по всему региону проголосовали 15 тыс. 960 избирателей, свидетельствуют данные избиркома.

В Сахалинской области, где в единый день голосования выбирают губернатора, к 12.00 на участки пришли 15 тыс. 960 избирателей, явка составила 15,36% (против 17,27% в 2015 году). В Южно-Сахалинске явка приблизилась к 13%, передает SakhalinMedia.

Официальных жалоб не поступало.

На одном из участков в Долинске была объявлена пожарная тревога. Представители Избирательной комиссии Сахалинской области сообщили, что Долинская ТИК приняла необходимые меры из-за пожарной тревоги на участке. На время опечатали урну, приостановили процесс, затем голосование снова откроется. При этом в каждом муниципальном образовании есть резервные участки, куда комиссия может переехать в случае необходимости.

По словам мэра Невельского городского округа Алексея Шабельника, избирательный участок № 90, расположенный в школе № 2, где произошел пожар, не пострадал. Участок организовали в левом крыле, возгорание случилось в правом. Все были эвакуированы из здания, пострадавших нет. Два пожарных расчета, прибывших на место, в течение 20 минут полностью локализовали и потушили пожар. Сейчас идет проветривание помещений. По предварительной версии, возгорание произошло из-за проводки.

Также сообщается что избирательный участок № 90 будет в ближайшем времени открыт, голосование возобновится. В общей сложности время приостановки голосования из-за пожара составит 2 часа.

В 2019 году в Единый день голосования проходит 58 крупных избирательных кампаний в 41 регионе. В 16 регионах прямым голосованием выбирают глав субъектов федерации, а еще троих глав субъектов по итогам выборов определят местные заксы.

В 13 регионах проходят выборы депутатов законодательных собраний, завершаются 22 избирательные кампании в городские думы, состоятся прямые выборы трех мэров административных центров и довыборы четырех депутатов Госдумы.

Отметим, что в этом году на выборах губернаторов конкуренция выше, чем в последние годы – 4,8 человек на место главы региона. В прошлом выборном цикле в этих же регионах средний конкурс был 4,5 кандидата на место, в 2018 – 4,7 человек. Общее число зарегистрированных кандидатов на выборах губернаторов – 77 человек.