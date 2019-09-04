Глава Крыма объяснил поездку на мотоцикле с Путиным без шлемов

Глава Крыма Сергей Аксенов во время прямого эфира на телеканале «Крым24» ответил на вопросы детей о поездке на мотоцикле с президентом России Владимиром Путиным.

Во время программы мальчик спросил Аксенова, о чем он говорил с президентом и почему они ехали без шлемов.

«Движение было перекрыто, дорожного движения не было на трассе. В данном случае мы правил дорожного движения не нарушали», – пояснил Аксенов, отметив, что по пути на байк-шоу они с президентом обсудили актуальные вопросы жизнедеятельности республики, передает РИА «Новости».

«Разговаривали о чем? Когда имеешь возможность обратиться к главе государства, надо обращаться по тем вопросам, которые волнуют крымчан. Спасибо нашему лидеру, он даже когда за рулем на мотоцикле, он все запоминает, и когда мы остановились, он по всем вопросам дал соответствующие поручения», – сказал Аксенов.

Напомним, в конце августа на байк-шоу в Севастополе Владимир Путин приехал на мотоцикле «Урал» с коляской в сопровождении главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора города Михаила Развожаева. Все они были без защитных шлемов.

Позже в ГИБДД объяснили, почему поездка Путина без шлема на мотоцикле не была нарушением.

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