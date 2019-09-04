Пуговка из «Папиных дочек» удивила выбором профессии

Екатерина Старшова, запомнившаяся зрителям по роли Пуговки в телесериале «Папины дочки», решила не связывать свою профессию с актерством. 17-летняя девушка поступила в МГУ на факультет фундаментальной медицины.

Снимок у входа в здание университета Старшова опубликовала на странице в Instagram.

«Будущий аптекарь», - написала девушка.

Ранее Пуговка сдала почти все ЕГЭ на 100 баллов. За экзамены по химии и биологии она получила максимальный балл, по русскому – 94.

В прошлом году сообщалось, кто из детей российских знаменитостей поступил в ведущие вузы России.