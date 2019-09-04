Нефть подорожала после падения цен во вторник

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром растут, частично отыгрывая падение предыдущего торгового дня.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,38% – до 58,47 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,52%, составив 54,22 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В среду на рынке нефти отмечаются коррекционные настроения после того, как днем ранее падение цен достигало 4%. Причиной для такой динамики стали внешнеторговые риски и макростатистика из США.