Путин отказался обедать в Елисейском дворце

Президент России Владимир Путин не посетит обед в Елисейском дворце, который предназначался для глав государств и правительств, приехавших на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком, сообщает газета Parisien со ссылкой на источники.

Источники в Елисейском дворце объяснили, что Путин не посетит предусмотренный обед во дворце в связи с его повесткой дня, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин уже покидает Париж. После прощания с Шираком президент России кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Путин впервые прибыл на похороны главы иностранного государства. Ширак умер на прошлой неделе в возрасте 86 лет.

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