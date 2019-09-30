Песков раскрыл содержание беседы Путина и Макрона

В коротком разговоре президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона после церемонии прощания с Жаком Шираком французская сторона выражала слова признательности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Кратко, совершенно кратко, буквально перебросился несколькими словами с Эммануэлем Макроном, уже выходя из церкви. Собственно, французы естественно выражали слова признательности, что в этот траурный день Путин был вместе с ними, нашел время прилететь в Париж», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Путин уже вылетает в российскую столицу, сообщил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин пообщался с Макроном на выходе из церкви после церемонии прощания с Жаком Шираком.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин впервые посетил похороны главы иностранного государства.

Жак Ширак умер 26 сентября.

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