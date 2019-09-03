Нефть подешевела на сохранении торговой неопределенности

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром снижаются третий день подряд на фоне напряженности в торговых отношениях между США и Китая.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,05% – до 58,62 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,47%, составив 54,84 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Трейдеры обратили внимание на новости о том, что Китай инициировал разбирательство в ВТО в связи с введением США новых пошлин на китайский экспорт. В воскресение, 1 сентября, в силу вступили новые американские пошлины на китайские товары. США ввели повышенные пошлины в 15% вместо запланированных 10% на товары из Китая объемом 300 млрд долларов в год.