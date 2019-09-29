Объявивший Россию врагом глава МИД Испании заявил о замене штыков санкциями

В качестве оружия в геополитических конфликтах теперь используют не штыки, а санкции и кибератаки, заявил вероятный преемник Федерики Могерини на посту главы евродипломатии Жозеп Боррель.

Боррель, который сейчас возглавляет МИД Испании, вероятно, заменит Могерини, мандат которой истекает в конце октября, передает РИА «Новости».

Он заявил, что сегодня столкновения между государствами «происходят в основном не в окопах на поле боя», а в киберсфере, торговле, экономике и области денежно-кредитной политики. Геополитические конфликты проходят и в форме борьбы за доступ к сырьевым ресурсам, сказал Боррель.

Испанский министр подчеркнул, что в качестве оружия теперь применяются «не штыки, а кибератаки и гибридные атаки, санкции, пошлины, девальвация валют и принудительная передача технологий».

Боррель отметил, что ЕС должен «использовать все инструменты», если хочет быть «игроком в мировой политике, а не просто плательщиком».