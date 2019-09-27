ВС отказался реабилитировать ставшего фашистским генералом советского полковника

Верховный суд России отказался реабилитировать бывшего замкомандующего 57-й армией полковника Владимира Арцезо, в годы Великой Отечественной войны ставшего генералом фашистской армии, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП).

«Верховный суд рассмотрел заключение заместителя генерального прокурора – главного военного прокурора Валерия Петрова о признании бывшего заместителя командующего 57-й армией по бронетанковым войскам полковника Владимира Арцезо не подлежащим реабилитации. Верховный суд с данным выводом полностью согласился», – передает ТАСС слова представителя ГВП.

В феврале 1947 года Военной коллегией Верховного суда СССР за измену Родине Арцезо был приговорен к расстрелу за то, что, являясь заместителем командующего 57-й армией по бронетанковым войскам, в мае 1942 года сдался в плен и на допросе выдал немецкому военному командованию секретные сведения о бронетанковых войсках Красной Армии.

В феврале 1945 года получил назначение на должность начальника отдела боевой подготовки штаба РОА, был дважды награжден немецким командованием и произведен в чин генерал-майора фашистской армии. 8 мая 1945 года сдался в плен американским войскам, после чего был передан советскому командованию.

«Проверкой уголовного дела в Главной военной прокуратуре установлено, что выводы суда о виновности Арцезо в содеянном подтверждены имеющимися в материалах уголовного дела доказательствами, исследованными в судебном заседании и получившими надлежащую оценку в вынесенном судебном решении», – отметили в ГВП.

Напомним, в 2011 году главный военный прокурор России Сергей Фридинский заявил, что белогвардейским и советским военачальникам, воевавшим на стороне Гитлера во Второй мировой войне, отказали в реабилитации, поскольку их «преступления не вызывают сомнения, а приговоры признаны обоснованными».