Спасатели рассказали ученикам по всей России о своей профессии

Спасатели провели всероссийский открытый урок, на котором рассказали о том, кого берут работать в медицину катастроф, что такое «куб жизни» и кто должен спасать котят с деревьев.

Мероприятие организовали Минпросвещения РФ и портал «Проектория», оно прошло в Центре прототипирования высокой сложности «Кинетика» Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», передает ТАСС.

Первым о своей профессии школьникам поведал командир отделения 23-й пожарно-спасательной части Москвы МЧС России Артем Елисеев. По его словам, чтобы стать спасателем, придется пройти серьезный медицинский и психологический отборы. «Психологическое здоровье пожарного – это основа спасения пострадавших», – сказал он.

Только после этого начинается курс молодого бойца, во время которого ученик проверяется разными сложными испытаниями, а преподаватели оценивают его реакцию на происходящее. «Мы выезжаем и на ДТП, на различные чрезвычайные ситуации», – рассказал он, отметив, что, вопреки расхожему мнению, котят с деревьев пожарные не снимают.

Школьникам показали боевую одежду пожарного, которая весит примерно 30-40 кг, а также рассказали про инструментарий профессионального спасателя – кувалду и бензорез. Кроме того, отвечая на один из вопросов из зала, Елисеев поведал про так называемый куб жизни, который используется для спасения людей при пожаре с высоты. «Это надувной большой круг, в центре мишень, чтобы сверху в нее можно было прицелиться», – добавил он.

О тонкостях своей профессии школьникам рассказал и главный фельдшер Центра медицинской эвакуации и экстренной медицинской помощи Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава России Максим Мухин. Так, специалистам его профиля приходится работать при больших разрушениях, в условиях массового появления пострадавших. «У нас работают не только врачи скорой помощи и реаниматологи, у нас есть хирурги, неврологи, офтальмологи, оториноларингологи», – сказал Мухин. По его словам, это позволяет оказать пострадавшему все необходимые виды помощи на месте.

Первый всероссийский открытый урок, организованный при поддержке Минпросвещения РФ, прошел 8 февраля 2018 года, собрав около 1 млн учащихся более чем из 18 тыс. школ России. Он был посвящен правильному питанию и работе в агропромышленном комплексе. Заключительный урок в 2018-2019 учебном году состоялся 16 мая, на нем школьникам рассказали о роли деревьев в жизни человека, города и страны.

Мероприятия знакомят учеников 8-11 классов с передовыми индустриями и перспективными профессиями, достижениями российской науки и экономики. Открытые уроки набрали свыше 85 млн просмотров, на сайте проекта зарегистрировано более 28 тыс. личных кабинетов российских школ.

Следующее занятие пройдет 17 октября, оно будет посвящено работникам медиасферы.