Глава ДНР ответил Лукашенко на предложение ввести миротворцев в Донбасс

ДНР не нуждается во введении миротворцев из Белоруссии, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, отвечая на инициативу белорусского президента Александра Лукашенко.

«Донецкая народная республика не нуждается в миротворческих силах из Белоруссии для обеспечения порядка на своей территории и на своих границах. С этими задачами самостоятельно и вполне эффективно справляются собственные правоохранительные органы республики», – передает слова Пушилина РИА «Новости».

Он добавил, что Минск – это место проведения встреч контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, и это уже очень ценный и «более чем достаточный вклад» страны в мирный процесс. В связи с этим Пушилин отметил, что ДНР «с благодарностью отклоняет» предложение белорусского руководства.

Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник также заявил, что во введении миротворцев из Белоруссии нет никакого смысла.

В Кремле заметили, что нужно смотреть на отношение участников конфликта к такому предложению.

Лукашенко говорил, что готов ввести миротворцев в Донбасс, взяв под контроль участок украино-российской границы при согласии обеих сторон.

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