Глава МИД КНР оценил отношения Москвы и Пекина

Глава китайского МИД Ван И в своей статье указал, что «традиционная дружба между Китаем и Россией прошла проверку временем, созрела и, обновившись, становится все более крепкой».

Статья Ван И была опубликована изданием «Российская газета».

В ней он заявляет: «В канун 70-летия установления дипломатических отношений мы можем с гордостью сказать, что китайско-российские связи преодолели идеологические и культурно-исторические различия».

Глава МИД Китая отметил также, что между двумя странами сформирована «в высшей степени конструктивная, устойчивая, обладающая богатейшим стратегическим содержанием образцовая модель взаимодействия крупных держав».

Ранее замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн рассказал о дружбе между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

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