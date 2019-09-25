Fox News не получил «Эмми» за интервью с Путиным

Интервью телеканала Fox News с президентом России Владимиром Путиным не получило американскую телевизионную премию «Эмми», победило интервью нью-йоркского архиепископа для CNN.

Интервью Криса Уоллеса с Путиным было номинировано на «Эмми» в категории «Выдающееся эфирное интервью», передает РИА «Новости».

Отметим, что Fox News впервые за свою историю был номинирован на премию Национальной академии телевизионного искусства и науки.

В итоге победителем в этой категории стало интервью архиепископа Нью-Йорка, кардинала Тимоти Долана, взятое Кристиан Аманпур для CNN International.

Также за статуэтку боролись два интервью телеканала MSNBC: бывшего директора национальной разведки США Дэна Коутса и программа, посвященная «разделенным семьям» мигрантов. Телеканал CNN брал интервью у ушедшего в отставку полицейского, который охранял школу во Флориде, где в феврале 2018 года произошла стрельба и погибли 17 человек.

Кроме того, премию не удалось получить интервью телеканала ABC, посвященному Национальной стрелковой ассоциации, которая была признана «террористической» организацией, и стрельбе в Паркланде.

Напомним, восьмой сезон сериала «Игра престолов» получил американскую телевизионную премию «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал». Мини-сериал «Чернобыль» получил «Эмми» сразу в нескольких номинациях.