На Украине назвали серьезную ошибку Зеленского в отношениях с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский совершил серьезную ошибку, которая повлияла на отношения страны с Россией, заявила экс-депутат Рады трех созывов Анна Герман.

По ее словам, президент выбрал на пост министра иностранных дел страны Вадима Пристайко, с которым не хочет разговаривать российская сторона, передает «112 Украина».

Герман подчеркнула, что Зеленского избирали, как лидера, у которого мог бы быть прямой диалог с Москвой, и с которым президент России стал бы говорить.

«Пристайко не та фигура, при всем уважении к этому человеку, он слишком пронатовский и работал с НАТО очень близко. С ним не будет говорить Москва», – отметила экс-депутат.

Она считает, что на пост министра иностранных дел Украины следовало назначить того, с кем бы успешно «говорили и Запад и Восток». В качестве кандидатов она предложила бывшего главу МИД Константина Грищенко и бывшего замглавы министерства Александра Чалого.

Ранее депутат Рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что Украине нужно пересмотреть подход к отношениям с НАТО.

Напомним, в феврале 2019 года на Украине вступил в силу закон, который закрепил в конституции страны курс на вступление в ЕС и НАТО. Между тем, как рассказывала газета ВЗГЛЯД, в окружении Зеленского уже прозвучали заявления об отказе от курса на вступление в НАТО и возможной высылке с Украины американских инструкторов.

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