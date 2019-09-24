Трамп счел себя достойным Нобелевской премии

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что получил бы Нобелевскую премию, «если бы ее давали по-честному».

Президент США считает, что заслуживает Нобелевскую премию «за много разных вещей», передает РИА «Новости».

Трамп пожаловался, что его предшественник Барак Обама получил Нобелевскую премию, едва «занял пост президента». По словам Трампа, Обама «сам не мог понять, за что он ее получил».

«Это единственное, в чем я с ним согласен», – заявил Трамп.

Напомним, премия была присуждена Обаме за усилия в укреплении сотрудничества между людьми и работу в области международной дипломатии.

Трамп уже заявлял, что достоин Нобелевской премии мира, но не получит ее.