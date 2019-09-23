Одна из главных достопримечательностей Сочи признана опасной для туристов

Башня на горе Ахун в Сочи признана аварийной после того, как в нее ударила молния. Одна из главных достопримечательностей города теперь закрыта для посещения. Об этом сообщил Сочинский национальный парк.

Молния ударила в башню в начале июня, после этого сооружение было закрыто для туристов, в нем работали эксперты, которые оценивали состояние туристического объекта.

«Согласно заключению технического обследования, объект культурного наследия «Башня на горе Большой Ахун» признан как «аварийный». На основании результатов обследования технического состояния сооружения, одной из главных рекомендаций стало ограничение полного доступа людей на башню», – цитирует РИА «Новости» сообщение парка.



Перечень работ и их стоимость станут известны после предоставления отчета ООО «Памятники Кубани», которые выполняют работы согласно задания Управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края.



По данным Нацпарка, башня регулярно обследовалась, капитальный ремонт сооружения проводился в 2004 году. Башня высотой 30 метров была построена на 663-метровой горе Ахун в 1936 году, когда по распоряжению Иосифа Сталина проводилась масштабная реконструкция курорта Сочи.

Ранее в Польше молния убила четырех туристов, которые поднимались на гору Гевонт.

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