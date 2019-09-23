Полина Гагарина оказалась под капельницей

Певица Полина Гагарина рассказала о своей болезни и лечении иглоукалыванием.

Гагариной пришлось отменить выступления из-за больного горла, передает РИА «Новости».

Она сообщила, что лечится второй день. Как можно судить по опубликованным фотографиям, певице ставят капельницу. Кроме того, она рассказала, что проходит курс иглоукалывания.

Гагарина заявила, что «болеть – не только неприятно, но еще и очень грустно». Она отметила, что «скучает, но бережет голос и себя».

В 2015 году Гагарина с композицией «A million voices» заняла второе место на «Евровидении» в Вене.