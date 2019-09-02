Борисов заявил о несоответствии «Ангары» требованиям Минобороны

Российская ракета «Ангара» не соответствует требованиям Минобороны как основного заказчика этого носителя, сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.

«Ракета не соответствует требованиям, которые к ней предъявляет основной заказчик. Но то, что Минобороны выбрало «Ангару» основным носителем для формирования спутниковой группировки, никто не подвергает сомнению», – сказал Борисов в интервью изданию «Ведомости».

По его словам, «из-за срывов Роскосмоса по «Ангаре» было потеряно много времени».

«Ангара» – семейство российских ракет космического назначения нового поколения. Состоит из унифицированных ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов грузоподъемностью до 37,5 тонн. С их помощью планируется выводить космические аппараты всех типов: спутники, корабли, автоматические межпланетные станции.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что первый запуск «Ангары» с Восточного перенесли на 2023 год.

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