Сразу 100 единиц военной техники форсировали реку в Кузбассе на учениях

Свыше 100 единиц танков, боевых машин пехоты, самоходных артиллерийских установок и другой военной техники было задействовано на одном из этапов стратегических командно-штабных учений «Центр-2019», который прошел в Кемеровской области, сообщили в Минобороны.

На полигоне Юргинский было разыграно несколько тактических эпизодов. В целях противодействия наступающим войскам условного противника подразделения 74-й отдельной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа в составе обороняющихся сил при поддержке армейской авиации вели маневренную оборону с дальнейшим переходом в наступление.

«В ходе наступательных действий в районе населенного пункта Верх-Тайменка на реке Томь была организована переправа через водную преграду свыше 100 единиц военной техники (танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3, самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и других) и обеспечено выдвижение главных сил на рубежи развертывания подразделений», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Там добавили, что ширина реки в месте переправы составляет 450 метров. Переправу обеспечивали инженерно-саперные подразделения.

«На данном участке реки наиболее сложным является вождение танка под водой. В связи с тем, что произошел подъем уровня воды, увеличилось течение... Танки могут идти под водой на глубине до пяти метров. Фактически сегодня вождение было на предельно допустимых глубинах», – сообщил временно исполняющий обязанности начальника отдела боевой подготовки 41-й армии подполковник Вячеслав Созинов, оценивший форсирование реки на «отлично».

В дальнейшем мотострелковые подразделения провели наступательные действия по разгрому условного противника в зоне ответственности.

«Более 250 экипажей Воздушно-космических сил будут задействованы в ходе розыгрыша тактического эпизода на полигоне Донгуз в Оренбургской области в рамках стратегических командно-штабных учений «Центр-2019», – говорится в сообщении Минобороны.

Там добавили, что в учениях будут задействованы 10 аэродромов в семи регионах Урала и Поволжья.

Во время розыгрыша тактического эпизода вертолеты Ми-8, Ми-26 и военно-транспортные самолеты Ил-76 высадят десант и военную технику. Прикрывать от условного противника их будут истребители Су-35С и МиГ-31. Практическое бомбометание отработают экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, фронтовых бомбардировщиков Су-34 и Су-24М.

В Минобороны добавили, что «летный состав штурмовой и армейской авиации выполнит практические пуски ракет и стрельбу из авиационной пушки на самолетах Су-25, вертолетах Ми-28Н, Ка-52 соответственно».

Разведку и наведение на цели выполнят экипажи самолетов Су-24МР.

Напомним, в среду в Минобороны сообщили, что свыше 1 тыс. 500 военнослужащих и более 200 единиц боевой техники будут десантированы из 80 самолетов Ил-76 ВТА в рамках стратегических командно-штабных учений «Центр–2019».

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