Суд приостановил лишение родительских прав мамы избитой в Ингушетии девочки

Как сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, суд приостановил дело о лишении Лидии Ажиговой родительских прав. Ажигова – мать девочки из Ингушетии, пострадавшей от побоев со стороны тетки.

Кузнецова в Instagram пояснила, что «золовка, в отношении которой сейчас заведено уголовное дело», забрала Айшу и двух ее братьев «год назад», поскольку их мать – «тихая, загнанная в угол, почти без средств к существованию, инвалид». Позднее золовка «мальчиков вернула», а девочку оставила у себя и не давала видеться с матерью.

Омбудсмен сообщила, что «суд приостановил рассмотрение дела о лишении Лидии родительских прав из-за отсутствия достаточных доказательств, у следователей к маме вопросов нет».

Однако сама Кузнецова подчеркивает, что необходимо решить финансовые проблемы семьи.

«Как и на что будет жить эта семья, если воссоединится, если даже приехать снова к дочери – это большая проблема, а Айше придётся долго еще пробыть в больнице», – заявила она.

В среду девочка впервые после произошедшего увиделась со своей матерью.

7 августа девочке ампутировали правое предплечье, после чего было объявлено, что ей поставят протез.

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