В Крыму заявили о психической атаке со стороны Украины

«На Украине говорят о Крыме, как о безлюдной территории. Они так до сих пор и не поняли, что воссоединение с Россией, это то, о чем крымчане мечтали все годы после распада СССР», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, комментируя слова экс-главы внешней разведки Украины Николая Маломужа о том, что на Украине придумали новый план по «возвращению» Крыма.

«Мечтать можно о многом. О том, что «мощная» модель заработает, о том, что Украина станет одним из самых высокоразвитых государств Европы и даже мира. Но реальность говорит, что не станет, – сказал Сергей Цеков. – Маломуж говорит, что Украина превратит Крым в аналог Гонконга, что будут привлечены иностранные инвестиции и так далее, и тому подобное. Это мечты, фантазии, сказки. Можно много эпитетов привести. Но никаких шансов у них нет».

А шансов нет в первую очередь потому, что во всех этих грандиозных планах отсутствуют жители Крыма, как таковые, пояснил сенатор.

«На Украине в основном говорят о Крыме, как о безлюдной территории. Они так до сих пор и не поняли, что воссоединение с Россией – это был абсолютно естественный процесс. В результате государственного переворота у нас появилась возможность реализовать то, о чем мы, крымчане, мечтали все годы с момента распада СССР», – подчеркнул собеседник.

«Россия для нас – родная земля, родная страна. От семьи и от родины не отказываются. Это как раз тот случай, когда, как говорится, с родиной и в печали, и в радости, – сказал сенатор. – Поэтому рассказывать вот такие небылицы о том, что Украина там станет кем-то... Ну, пусть попробует стать. Пока страна только продолжает падать и, по-моему, еще дна не достигла».

«А то, что Крым станет высокоразвитым и одним из самых успешных регионов России – нет никаких сомнений. Мы движемся в этом направлении, и есть реальные аргументы, которые это подтверждают. Самый тяжелый период мы пережили, находясь в составе Украины. Закрывались школы, рушились детские сады, в негодность приходила система водопроводов на полуострове. Сейчас все это постепенно восстанавливается и возрождается», – сказал Цеков.

«А высокоразвитые страны, о которых говорит Маломуж, пусть заботятся о Сирии, Ираке или Ливии, то есть тех странах, где они войну развязали. Вот пусть там и прилагают свои усилия. А нам помогать не надо», – заключил Цеков.

Его позицию поддержал и заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек. Он назвал слова Маломужа «психической атакой».

«Назовите хоть одну страну, которую бы Запад поднял с колен и, что называется, озолотил. История дает нам совершенно другие примеры, – подчеркнул парламентарий. – Пока идет конфликт на Донбассе, Украине не стать не то, что мощной, а даже развивающейся страной. Взять под свой контроль энергетику Крыма уже не получится, общество крымское, мягко выражаясь, не любит официальный Киев. Так что заявления об экспансии крымского полуострова украинским государством – это психическая атака».

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что на Украине придумали новый план по «возвращению» Крыма.

По его словам, план предусматривает постепенное формирование на Украине мощной модели и взятие Крыма под полный социальный, экономический, энергетический и водный контроль. Далее планируется привлечь международных партнеров Киева, под контролем которых будет находиться полуостров.

«Модель (возвращения Крыма) есть. Есть такой облегченный этап – выведение Крыма в свободную экономическую зону с международным форматом. Американцы, европейцы, украинцы и другие могли бы обеспечивать эффективное функционирование, как Гонконг», – заявил Маломуж.

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